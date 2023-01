Somogyból egyedüliként Nagy Erika „Engemet megölni nem lehet” című akvarelljét válogatta be az Aknay János képzőművész vezette zsűri a legkiválóbb 90 alkotás közé. A nagyatádi művésztanár nagyméretű akvarellje is falra kerülhetett a bicentenárium kapcsán december 31-én Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőházának galériáján megnyílt kiállításon és bekerült a kiállítás 100 oldalas színes katalógusába is. Alkotója – aki a kaposvári Kertész Sándor Székely Bertalan-díjas festőművészt tartja mesterének – felettébb büszke rá, és festményét örömmel ajánlotta fel a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egyedülálló Petőfi témájú kortárs gyűjtemény részére, amely immár csaknem félezer darabot számlál; benne határon túli alkotók műveivel.

A Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes fővédnökségével megszervezett, háromnapos, rangos programokat felvonultató Petőfi-szilveszter kapcsán megnyílt látványos kiállítás március 15-ig látható.