– A felesége tősgyökeres somogysárdi, a házassága révén költözött Somogyba. Nehéz volt beilleszkedni?

– Gyüttment vagyok, mert Abádszalókról kerültem ide. Csak akkor vettem észre, hogy befogadtak, amikor Mezőcsokonyán a katolikus templom belső oltárképét faragtam mészkőből 30 éves koromban. Tíz év telt el addig. Utána már könnyebben ment a dolog, de aztán nyílott egy lehetőség, mert Mosdóson kaptunk szolgálati lakást, a feleségem óvónő volt, és addig a nagyszülőkkel laktunk. Elmentünk, és ott fél éven belül a lányunk leukémiás lett, szerencse, hogy ott volt a szanatórium.

– Nehéz időszak lehetett...

– A lányom 14 évig hordtam vizsgálatokra Budapestre, két autót szaggattam el. A végén a sugárzás már csak egyperces volt, egy hónapon át naponta vittem azért az egy percért Somogyból. Túlélte, unokáim vannak. Mosdóson népművelőként dolgoztam, az iskolaépületben laktunk. Jó közösség és kulturális élet volt, az ott kötődött barátság miatt faragtam egy 3 méteres angyalt a temetőbe. Egy földgömbön áll mezítláb és imádkozik. Hálaképpen is faragtam, mert a mosdósi szanatórium orvosai is segítettek, hogy a kislányunk életben maradjon, az utókezelés alatt hónapokon át naponta csináltak neki vérképet.

– Honnan jött az életében a faragás szeretete?

– Előbb rajzoltam és festettem, és mivel a Tisza mellett éltem, agyagból sok szobrot gyúrtam. Már tiniként volt kiállításom. Amikor Somogyba kerültem, kirakatrendezőként dolgoztam Kaposváron. Egyszer az apósom a berekben egy szép piros belsejű fűzfát vágott ki, segítettem neki a húzós fűrésszel. A fa annyira „megfertőzött”, hogy az lett a fő alapanyagom. Azóta eltelt 45–50 év. A belső téri faszobrok nem mentek tönkre, különösen ha kezelést kaptak, de a köztériekkel gond lehet, ha nem törődnek velük. A múlt héten hozták be Ropolyról egy ötméteres szobromat – fejszés ember életfamotívummal. Egy méter magasan kirágták belülről a hangyák, restaurálnom kell. A kaposvári kecelhegyi kettős kereszt is mostoha állapotban van.

– Sok helyen van köztéri alkotása?

– Dombóvár és Pécs környéke mellett főként Marcali térségében: Csákány, Főnyed, Horvátkút, Bize, Somogysámson, Nagybajom, Nikla... Egyszer jött egy olasz üzletember, hogy egy ötméteres akácfából faragjam ki az erdő szellemét sorozatgyártásra. Csak párat készítettem, de Angliába és Ausztriába is jutott belőle. Az alkotások sora fél évszázadon túl nehezen követhető, az aprókat nem is regisztráltam. Amikor a British Enciklopédia keresett meg, kénytelenek voltunk összeszedni, és a kiállításokat is, de nehezen ment. Egyszer Somogyszobon elmentem a temetőbe, láttam egy szobrot, mondom, ez rendesen meg van csinálva, hát az enyém volt. Kaposváron tizenegy alkotásomnak kellene lennie.

– ’72-ben a Csökölyi fehér gyáss­zal óriási sikert ért el a montreáli világkiállításon. Ezután jöttek a nemzetközi sikerek?

– Amikor idekerültem, kíváncsi voltam a környezetünkre. Csökölyben még zsúpfedeles házak voltak, egy néni állt a kapuban, ő inspirált. Kifaggattam a fehér gyászról, és elkészítettem a szobrot. Ezzel Montreálban elnyertem az első díjat és a tartományi miniszter különdíját. A díjat nem vehettem át, nem kaptam vízumot a régi rendszerben, de nem is éreztem szükségét, nem volt bennem vándorlási vágy. Éppen két hónapja telefonált Kanadából egy somogyi születésű ember, hogy meghalt a felesége, és annak a szobornak a mását szeretné az emlékműveként felállítani bronzból. Ha úgy nézzük, már ezzel is tettem Somogyért. Ami az érdekes, hogy Csököly református falu, de a festett faszobor nőalakja a kezében ott a rózsafüzér, tehát ökumenikus alkotás lett.



– A népi kultúra mellett fontos eleme a vallás a művészetének?

– A szüleim nagyon vallásosak voltak, rendszeresen hajnalban jött értem a nagyanyám, hogy ministráljak, beöltöztettek és a legnagyobb fájdalmam volt, hogy térdepelnem kellett a kövön, mert ez a csontos térdemnek nem tetszett. Egyházi jellegű szobrokat is faragtam, sok pap barátom van. Pécsen egy corpust faragtam síremléknek, aztán ilyen jellegű megrendelések is jöttek. Döbröközben készítettem egy 16 alakos betlehemi jelenetet, ami egy kiállításon első helyezést ért el. Beletettem az állatjelenetet, egy pásztort, aki levett kalappal áll a Kisjézus előtt, miközben egy borjú szopja a tehenet. Ez a mű adott egy munkafolyamatot, hogy alkotásból éljek, de nem gazdagodtunk meg belőle.

– Maradt önben hiányérzet?

– Nem baj, hogy nem gazdagodtunk meg, mert a gyerekeinket tisztességgel felneveltük. Mindig jótékonykodtam, nekem jó volt adni, de kapni megalázó volt. Mindig szerénykedtem, ha a szobrom ide vagy oda került. Megszerettem a vidéki életet és az emberek közösségét. Büszke vagyok arra, hogy falun élek. Állataim lettek, tehenet és lovat tartottunk.

Négy gyermekük, hat unokájuk és öt dédunokájuk van

Csikós Nagy Márton és Fischli Zsuzsa 55 éve házasok. Budapesten ismerkedtek meg, amikor a lány felvételizni ment a közgazdasági egyetemre, ami akkor Marx Károly nevét viselte. Szerelem volt első látásra, és a férfi egy hónapon belül megkérte a kezét, így elmaradt az egyetem. Azóta élnek együtt, négy gyermekünk, hat unokájuk és öt dédunokájuk született. Karácsony előtt az asszony is rendszeresen készít asztali betlehemet kukoricacsuhéból, szeret hasonlót alkotni, ahogy óvónőként a gyerekeknek tette. A szobrász azt mondta, hogy gyerekkorában kukoricacsutából építettek, ez volt a legó. Csikós Nagy Márton köszöntet mondott azoknak, akik javasolták a díjra, és a bírálóknak is, valamint feleségének és családjának.