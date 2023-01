Közösen énekelték el a Himnuszt az ünneplők a kaposvári Petőfi téren a helyőrségi zenekar kíséretében vasárnap délelőtt, majd Boros Bence, a Csiky Gergely Színház színművésze Petőfi versét szavalta el. A Z Generáció fiataljai saját dalukkal tisztelegtek. Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntőjében kiemelte: hármas ünnep a mai, a lánglelkű költőnk, Petőfi Sándor 200 éve született és ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, valamint 150 éve január 23-án kapta meg Kaposvár a rendezett tanácsú városi rangot. – Kaposvár igazi katonaváros lett, büszkék vagyunk katonai hagyományainkra, őrizzük, végjük és ápoljuk őket – mondta el a polgármester. – Itt állunk a 200 éve született Petőfi Sándor szobránál, aki neve Kossuth Lajos mellett összeforrt a 48-49-es forradalom és szabadságharccal – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Felidézte Petőfi Sándor katonai múltját, mikor a 48. császári-királyi gyalogezredben teljesített szolgálatot, majd Bem tábornok segédtisztjeként harcolt a hazáért. – Egy olyan haderő tagja volt, majd vált mártírjává, amely pillanatok alatt alakult és a császári haderőnek az akkori legerősebb haderejét kellett behívnia, hogy legyőzzék őket – emelte ki a honvédelmi miniszter. – A veszélyek korát éljük és Magyarország elkötelezett a béke mellett, ehhez erő kell, a 48-as fiatalok energiáját kívánjuk előtérbe helyezni, amelyre akkor is és most is szükség van – jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Az ünnepség végén a a miniszter mellett a megyei, városi vezetők, képviselők és a fiatalok helyezték el virágaikat, koszorúikat a Petőfi szobornál.