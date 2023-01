Nagy Istvánné klubvezetőtől tudjuk, hogy szervezetük a nyugdíjasszövetség akkori elnöke, Kovács Lajos támogatásával, valamint Hatta József egykori polgármester és a képviselő-testület közreműködésével jött létre. A klub az eltelt időszakban Somogy egyik legkiválóbb és legsokoldalúbb közösségévé vált, az ének- és tánckara, a férfi dalárdája, a színjátszók és versmondók vitték országszerte a település jó hírét. Mindemellett a társaság saját zenekarral is büszkélkedhet.

Remek kapcsolatot ápolnak a településen élőkkel, kiemelten támogatják tevékenységüket a helyi vállalkozók és az önkormányzat is. Rendszeresen kirándulnak, külföldön is több alkalommal megfordultak. Az évtizedek alatt igazi közösséggé váltak, jóban-rosszban kiállva egymás mellett és segítve a nehéz helyzetben lévőket.

Csak az elmúlt esztendőben is tizenhat új taggal bővültek, köztük négyen más településről kérték a felvételüket. Bár tavaly hárman örökre eltávoztak közülük, így is hetvenketten vannak. A klub kiváló tevékenységében nem kis szerepe van a társaságot remekül összefogó Nagy Istvánné klubvezetőnek, aki a kezdetektől irányítja a szervezetet. Lelkiismeretes és színvonalas munkáját korábban a vármegyei nyugdíjasszövetség „Szövetségben a szépkorúakért” kitüntetéssel ismerte el.