Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója köszöntőjében elmondta, a kiállítás a Dubniczay-palota három terében, a Várgalériában, valamint az udvarról nyíló Magtár épületrész két szintjén látható. Dallos Krisztina, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere arról beszélt, az Európa Kulturális Főváros képzőművészeti programjainak megvalósítója a Művészetek Háza, amely egész évben nagyszerű kiállításokkal várja az érdeklődőket.



Plakátok és korabeli tárgyak Veszprémben

Fotó: Penovác Károly/veol.hu



Balatoni strandot is láthatunk



A Balaton retró kiállításon látható képeslapok többsége a harmincas évek szecessziós hangulatú, elegáns világát idézik fel. Az 1960-as évek magyar plakátművészetének magas színvonalát bizonyítják a magángyűjteményekből érkezett IBUSZ-, MAHART- és MALÉV-sorozatok, valamint több angol, francia és német nyelvű felirattal ellátott, a korabeli külföldi vendégeket a Balatonra hívó reklámhordozót is kiállítottak. Emellett a korszakban népszerű bőröndcédulákból is látható egy válogatás. A Magtár földszintjét strandként rendezték be a szervezők, a sokak által még ma is használt kempingszékkel, gumimatraccal, fém ételdobozzal és homokozóval, míg a Magtár emeletén a Balaton partján játszódó filmek, például Bujtor István alkotásainak plakátjai, valamint A kenguru című zenés film hirdetésének dedikált példánya is látható. A köszöntők után Poós Zoltán József Attila-díjas íróval Putz Attila, a budapesti Retro Élményközpont munkatársa beszélgetett arról, hogyan vált a Balaton kultikus nyaralóhellyé Magyarországon, és ezt milyen módokon támogatta az állam a szocializmusban. A kiállítás kurátora Herth Viktória. A tárlat május 14-ig látható.



Forrás: veol.hu