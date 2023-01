A világhírű, iskolateremtő festő és grafikus 20 éve nincs közöttünk, de életének értékes munkássága továbbra is Somogyot gazdagítja. Születésének évfordulóján a várdai önkormányzat és két helyi kulturális egyesület, a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület, valamint a Szász Endre Életművét Gondozó Közhasznú Egyesület szombaton megkoszorúzta emléktábláját a kaposvári Múzeum közben.

– Településünk díszpolgára volt, és nekünk a mai napig meghatározó az emléke – mondta Varga Balázs, a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület képviselője. – Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nálunk talált otthonra. Ápoljuk az emlékét, születésnapján Kaposváron, a halála évfordulóján pedig hagyományosan Várdán koszorúzunk. Egyesületünk alapító díszelnöke volt, alkotótáborokat és író-olvasó találkozókat szerveztünk a segítségével, sokat tett a közösségünk fejlődéséért. A kastélymúzeum most is működik, Szász Endre felesége vezeti, aki a faluban él.

Az 1926-ban született Szász Endre néhány évig Kaposváron volt diák, majd a sors messzire vezérelte, élt Kanadában és az USA-ban is, végül hazatelepülése után a Somssich család hajdani kastélyát választotta otthonául és Várdán telepedett le. A romos épületet eredeti állapotában újította fel, kertjébe több száz különleges fát és cserjét ültetett. 2000-től képzőművészeti táborokat is rendezett a településen, ahol szobrászatot és festészetet gyakorolhattak a fiatalok. 2003-ban hunyt el, a kaposvári Keleti temetőben van a nyughelye. Gazdag örökségét azóta ápolják. Várdán megnyílt a Szász Endre Képgaléria, ahol megtekinthetők voltak művei, és később megnyitotta kapuját a Szász Endre életművét bemutató kiállítás és az általa Várdán elhelyezett gyűjtemény, amely máig is látogatható Szász Endre özvegye, Szászné Hajdú Katalin jóvoltából.