Januárban és februárban ingyenes lesz a belépés az élménybirtokra, írja hivatalos facebook oldalán az élménypark. Ebben az időszakban az új évben meghirdetett programokra, előadásokra a jegyek akciósan kerülnek értékesítésre. Előadásokra a jegyeket a Puchner Kastélyszálló recepción és a Gagyizdában (ajándékboltban) lehet megvásárolni. Gyerekeknek jó hír, hogy ezeken a szombati napokon az UNI Világa Játszóház is ingyenesen látogatható.

A program a következő nyitvatartási napokra érvényes:

2023. január 7., 14., 21., 28.

február 4., 18., 25.

A jegy árak az előadásra és Lovagi tornára az alábbiak szerint alakul:

3.600Ft helyett 3.000 Ft – DUPLA JEGY Felnőtt előadás jegyár tartalma (12 éves kortól):

1 db előadásjegy + 1 db lovagi torna jegy

3.000 Ft helyett 2.700 Ft – DUPLA JEGY Diák (6-11 éves korig), nyugdíjas, mozgássérült előadás jegyár tartalma:

1 db előadásjegy + 1 db lovagi torna jegy

1.800 Ft – SZIMPLA JEGY Felnőtt jegy tartalma (12 éves kortól):

1 db előadásjegy, vagy 1 db lovagi torna jegy

1.500 Ft – SZIMPLA JEGY diák (6-11 éves korig), nyugdíjas, mozgássérült jegy tartalma:

1 db előadásjegy, vagy 1 db Lovagi torna jegy

0-5 év között ingyenes az előadásokon való részvétel!

Január 21.-én pedig az Úr-kurzus stand up comedy előadást is meg lehet tekinteni, ahol a férfiak ismerhetik meg a nők titokzatos és felfedezésre váró világát. Megismerjük a veszekedés forgatókönyvét, a párkapcsolaton belül működő ’felülírás’ technikáját és a ’csak téged szeretlek’ túlgondolt gyakorlatát is. Ajánlott korhatár: 14-99 év.