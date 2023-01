Százesztendős gramofonok állnak a csurgói nappali valamennyi sarkában. Nem csak dekorációként szolgálnak, működnek is. – Ezek mind eredeti, korabeli gramofonok. 1900 és 1925 között gyártották valamennyit. Az eredetiségről egyebek mellett a tölcsérkúp „könyökeleme” is árulkodik. Ha ívesen hajlik, akkor eredeti, 1925-ig ugyanis egy elemből gyártották, utána már több darabból hegesztették össze – magyarázta László Zsolt.

A csurgói férfit gyermekkora óta érdeklik a régiségek, az idősek történetei, a régi fizetőeszközök és a bélyegek. Az igazi szerelmet azonban nyolcadikos korában lelte meg.

– A nagyszülőknél voltam egy vasárnapi ebéden 1986-ban, amikor a nagybátyám lehozott a padlásról egy táskagramofont. Feltekerte, feltette a lemezt, és megszólalt a zene. Azt hittem, nem létezik ilyen, ezt a pillanatot sosem felejtem el.



Pár hónapon belül már nála volt a gramofon, otthon hallgatta. Hamarosan szerzett másikat – igaz darabokban –, és lemezeket is hozzá. A lelkesedése a középiskola éveiben alábbhagyott, aztán 2012-ben az interneten meglátott egyet. – Olyan volt, mint amikor a parazsat megfújja a szél: újra lángra lobbantam, megvettem, ám egy internetes gramofonos közösségnek hála, hamar kiderült, hogy hamisítvány – mondta. – Ezután bolhapiacokra kezdtem járni. A 2010-es években még lehetett rengeteg lemezt és gramofont is kapni ott. Napjainkban már egyre kevesebbet. Jelenleg tizenhárom gramofonom van, amelyből tíz működőképes – mutatott végig a gyűjteményén.

– Olyan a hangzásuk, mintha itt ülne egy zenekar a nappaliban. Teljesen más, mint a napjainkban hangszerenként felvett és kevert zenéknek – magyarázta Zsolt felesége. Bernadett azt is elárulta, kedvence az egyik Edith Piaf-lemez.

A csurgói gramofongyűjtő csaknem kétezer hanghordozóval büszkélkedhet. – A lemezek nagyon sérülékenyek, könnyen törnek. A gramofon acéltűjétől kopik a lemez, így folyamatosan értéktelenedik. A tű is kopik, minden egyes zenehallgatás után le kell cserélni – mutatták a használt tűkkel telerakott dunsztosüveget. Gramofontűt ma már csak Hollandiában gyártanak. – A táskagramofon már egy fejlettebb technika, jobban kíméli a lemezt. Az én kedvencem a szekrénygramofon, amelyik igen méltóságteljes helyet foglal el a nappaliban – mondta László Zsolt. Meg is szólaltatta a szerkezetet, hogy mi is meghallhassuk, milyen az, amikor egy egész zenekart lát vendégül a házban.



Katonaindulók a lemezeken

Könnyűzene, tánczene, slágerek, katonaindulók. Mind-mind megtalálhatók László Zsolt lemezgyűjteményében.

– A húszas évek közepétől a negyvenes évek közepéig terjed a kedvenc korszakom. Az irredentizmussal kapcsolatos dalok képezik a gyűjteményem központi részét – mondta László Zsolt, miközben megtekerte az egyik gramofonon a felhúzókart. – A nagy gramofonkorszak az ötvenes évekig tartott hazánkban, Szibériában viszont még a nyolcvanas években is gyártottak gramofonlemezt – mondta a gyűjtő.



László Zsolt nemcsak gyűjti a gramofonokat, de mindent tud is róluk, illetve arról az időszakról, amikor divatban voltak

Fotó: Kovács T.