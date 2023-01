Az elmúlt három évben a muzsika kedvelői a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az újesztendőt január 1-én este Budapesten. A hangversenyt a közmédia tévé- és rádiócsatornái közvetítették, népszerű zeneműveket hallhattak Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával. Először Vásáry Tamás, majd Kovács János, 2022-ben pedig Medveczky Ádám vezényelte az együttest és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal tehetségeit. Nem lesz ez másképp most sem, a pezsdítő dallamokat 2023 első napjain Oliver von Dohnányi karmester dirigálja Budapesten és Kaposváron.



A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 79 éves fennállása alatt számtalan bel- és külföldi hangversennyel, valamint szinte a teljes szimfonikus és oratorikus repertoár rádió-, TV és CD-felvételeivel vívta ki rangját a nagyzenekarok élmezőnyében. A világ vezető kritikusai egybehangzóan méltatják kiegyenlített hangzását, hajlékonyságát, és azt a mecénási tevékenységet, melyet a magyar kortárs zene népszerűsítésével és rögzítésével végez. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az alapítás óta főszereplője az évente megrendezésre kerülő Budapesti Wagner Napoknak. Csillagórás koncertek, emelkedett hangulatú oratóriumestek, operaelőadások, kortárs zene, hangverseny- és stúdióközvetítések, műfajhatárokat felszámoló újítókedv és a világ legtávolabbi pontjain felhangzó, remekbeszabott felvételek. Már a kezdeti időszakban is ez a szerteágazó művészi munka jellemezte a Rádiózenekar életét, s napjainkban is ugyanez a sokféleség és nyitottság határozza meg az együttes mindennapjait.



Oliver von Dohnányi, trencséni születésű karmester a prágai és bécsi Zeneakadémián tanult hegedülni és vezényelni, majd olyan neves professzorok növendéke volt, mint Václav Neumann, Alois Klíma vagy Otmar Suitner. Számos nemzetközi karmesterverseny finalistáinak sorában megtaláljuk. Több lemezfelvétel, operaprodukció, nemzetközi turné fűződik a nevéhez. Emlékezetes produkciója Gounod Faust című operájának színre vitele Pozsonyban, amelyet aztán Európa számos országában bemutattak, az Egyesült Királyságban pedig zenei díjat nyert. 2006-tól a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának első karmestere, a Zágrábi Filharmonikusok, a Staatsoper Stuttgart, valamint a Horvát Rádió Szimfonikus Zenekarának állandó vendégkarmestere. A Szlovák Sinfonietta Kamarazenekar és a Pilseni Operaház zeneigazgatója, a Dallasi Szimfonikusok, a Jekatyerinburgi Operaház és az Új-Zélandi Operaház állandó vendégkarmestere.

ÚJÉVI NYITÁNY 2023.



Közreműködik:

Szabady Ildikó - fuvola

Schwartz Zoltán – hegedű

Yosuke Shimizu - cselló



Vezényel: Oliver von Dohnányi



Műsor:

Beethoven: István király - nyitány

Delibes: Coppelia – Csárdás

Mozart: D-dúr fuvolaverseny – III. tétel

Brahms: 4. magyar tánc

Dvořák: 15. szláv tánc

Popper: Magyar rapszódia

Erkel: Hunyadi László - Palotás

Csajkovszkij: A diótörő - Virágkeringő

Ravel: Tzigane

Liszt-Doppler: 6. magyar rapszódia

Dohnányi: Szimfonikus percek – V. tétel