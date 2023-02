– Kislánykorom óta rajzolok, festek, vágok, ragasztok – mondta. – Számomra az alkotás öröm. Valami szépet létrehozni, másoknak örömet szerezni pedig még annál is nagyobb boldogság. Négy csodálatos évet töltöttem el az egyetemen rajztanár-vizuális kommunikáció szakon. Azóta folyamatosan alkotok, portrékat rajzolok, tájképeket festek és nagyon szeretek fotózni is. Ezen kívül több gyerekszoba falára festettem már mesefigurákat, amellyel sok gyerkőc arcára sikerült mosolyt varázsolni, de kamaszoknak, felnőtteknek is készítettem már falfestést.

Molnár Csilla 2014-ben kezdett használati tárgyakat dekorálni decoupage technikával (szalvétatechnika). – Élvezem, amikor egy-egy egyszerű tárgyból egy szépséges dísz vagy használati tárgy lesz, melyre öröm ránézni, melyet öröm használni – tette hozzá a kaposvári rajztanár. – S amiért még jobban szeretem ezt csinálni, az az egyediség. Ritkán készítek két egyforma darabot, és az egyedi kéréseket is igyekszem megvalósítani – folytatta az alkotó, aki az utóbbi időben az olaj-, és akrilfestés technikájában mélyült el, de az akvarellfestészet sem áll távol tőle. – Kedvenc témáim a természet, a virágok és a vízpart, és a kiállításon misztikus erdei képek is lesznek, amit általában fotók alapján készítek.

Molnár Csilla elárulta azt is, hogy Munkácsy Mihály a kedvenc festője, a maiak közül nagyon kedveli Tüttő József, Soós Tibor, valamint Lantos József képeit is. Megtudtuk, hogy több vidéki iskolában is oktatott már, jelenleg a mernyei általános iskolában tanítja a vizuális kultúrát. – Azt tapasztalom, hogy a mai gyerekeknek kevés a fantáziájuk, nincsenek ötleteik, nagy gond, hogy mindent készen kapnak – mondta. – Ennek ellenére akadnak azért tehetséges gyerekek, akik a művészeti pályát választják és felvételire készülnek, ezért külön szakköri keretek közt foglalkozom velük.

Molnár Csilla kiállítása február 20-tól lesz látogatható a kaposvári Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban.