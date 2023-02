Színházba mentek a civilek napján a Polgári Nyugdíjas Klub és a Toponárért Nyugdíjas Egyesület tagjai: szerdán közösen nézték meg a Kaposvár 150 emlékkiállítást a Csikyben, amelyben többek közt a Somogy Táncegyüttes népviseletei, egykori sportkupák, érmék a korabeli vállalatokról, s felvételek sokasága állít emléket a város fejlődésének.

Szabó Józsefné, a Toponárért Nyugdíjas Egyesület elnöke szerint egy kiállítást együtt jobb megnézni, hiszen sok közös emlék előjön, s megbeszéljük, hogy mi történt sok-sok évvel ezelőtt – mondta. – Időről időre összejárunk, kulturális rendezvényeken is részt veszünk, már várjuk a versmondó versenyt. Most is jó volt együtt végignézni a megsárgult fotókat, felismerni a régi sebészet épületét, a strandot és az egykori utcákat.

Varga Magdolna, a Polgári Nyugdíjas Klub egyik alelnöke szerint a közösségépítést, a baráti kapcsolatok ápolását is szolgálja egy-egy összejövetel.

Battyányi Beáta civil és roma referens azt mondta: a civilek napja alkalmából szervezték meg a rendezvényt, amelyen több mint negyvenen vettek részt.