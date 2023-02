A „mestörpistaként” is emlegetett, szülőfalujában 2004-ben újratemetett, Jókai után a legolvasottabb írónk szellemi örökségét sokan ápolják szerte az országban. Számos televíziós és rádiós riport, dokumentumfilm készült a Ballagó idő, a Vuk, a Kele, a Lutra, a Bogáncs, s A koppányi aga tes­tamentuma népszerű szerzőjéről, valamint irodalmi hagyatékáról, s a vadászati kiállítás apropóján a közelmúltban láthattuk Bertha Lívia filmjét, A bereki embert is, amely Fekete életének jelentős mozzanatait tárja a nagyközönség elé.

A kötet szerkesztője – aki helytörténeti események során túl forrásértékű dokumentumokat is közread e sokszínű kiadványban – maga is évtizedek óta Fekete István-rajongó; saját családi házának udvarán üzemelteti az emlékmúzeumot, amelyben sok személyes tárgya és kézirata megtalálható a József Attila-díjas írónak, akit az ávósok összevertek, s az egykori hatalom szinte csak „megtűrtként” fogadott el. Nem véletlen, hogy több évtizeddel a halála után sem került be életműve az irodalmi kánonba. Talán azért (is) lehetett kiváló ember- és jellemábrázoló, mert a természet-, az állat- és az istenszeretete mellett igencsak „megrángatta” az élet. Gazdatiszt volt az eredeti hivatása, de egy időben uszálykísérőként, patkányirtóként és napszámosként is dolgozott.

A színes fotókkal, cikkekkel, rövid tudósításokkal gazdagított, s az elmúlt időszak történéseiből merítő emlékkönyvben ismert és kevésbé ismert személyekre is ráirányul a figyelem. Olvashatók benne emlék- és avatóbeszédek, nekrológok, Szarka Géza vallomásain túl egy beszédes válogatás is megtalálható a Fekete István Múzeum vendégkönyvéből.