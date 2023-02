Az „Ébredek” című dal a magyar folkpop és az amerikai életérzéssel átitatott rock szerelmeseinek is fülbemászó dallamokat tartogat. A koprodukció jó példája annak, hogy két különböző háttérrel rendelkező, más stílusban alkotó banda is meg tudja találni a közös nevezőt. A két zenekar nagy találkozása és a közös dal, valamint a hozzá készült klip a Yettel Stage keretében jött létre.

Az „Ébredek” a zenész létről, a zenésszé válásról szól, arról az útról, amit az ember bejár, és szépen apránként teljesíti a kitűzött céljait. Ezen a pályán halad jelenleg a Kacaj és a The Pontiac zenekar is, akik bár más irányokból érkeztek, útjaik mégis összetalálkoztak a feltörekvő zenészeket támogató Yettel Stage keretében, és ez ihlette a közösen alkotott dalt. Egy ilyen helyzetben fontos a kompromisszumkészség, ami a zenekarok elmondása alapján adott volt, hiszen a dal elkészítése nagy egyetértésben zajlott.

“A kezdetektől fogva nagy volt az összhang a két csapat között. Nagyon jól kijövünk egymással emberileg és zeneileg is. A dal elkészülte gördülékeny volt, köszönhetően egy remek estének Pécsett, ahol először összejöttünk zenélni, és ahol megszületett a dal váza is” - nyilatkozta a közös munkáról Nagy Barnabás, a The Pontiac zenekar énekese.

A 2017-ben alakult The Pontiac dalaiban az autentikus amerikai rock és a hazai alter keserédessége találkozik. A tagok még a Kőbányai Zenei Stúdió iskolapadjaiban ismerkedtek meg és barátkoztak össze olyannyira, hogy zenekar lett belőle. A Kacaj egy három éve alakult, modern, progresszív, mégis autentikus pécsi zenekar, amely a népzenét vegyíti a modern popzenei műfajokkal. Különlegessége, hogy nem csak a tagok korosztálya szempontjából, hanem a zenei műfajok terén is széles skálán mozog. Az alternatív rocktól kezdve a hiphopig számos stíluselem található a banda hangzásvilágában, a kapocs pedig nem más, mint a magyar népzene. Ezekből a már önmagukban is kevert műfajokból jött lére a koprodukció.

“Őszintén megvallva nekem volt egy kis félelmem a dalszerző estét megelőzően, hogy két ennyire szélsőséges stílust vajon hogyan lehet összefésülni, de amikor megszólaltak együtt a hangszerek, nem volt kérdés. Egy nagyon különleges és széles zenei világ tárult elénk, ami eddig mindkettőnk számára új volt, és együtt szerettünk bele” - mesélte Katona Bálint Baka, a Kacaj frontembere.

A dalt a két zenekar a Yettel Stage zenei platform keretében alkotta, amelynek célja, hogy a telekommunikáció és a megbízható mobilhálózat, valamint rutinos zenei alkotók segítségével országos ismertséghez segítsen feltörekvő alkotókat. A dalt és a klipet egyszerre rögzítették, amihez a két zenekar az ország két különböző pontjáról érkezett a néhány napos elvonulásra, így a képeken minden igazi: a fáradtság, a kemény munka, hiszen a stáb az alkotás sűrűjében érkezett meg, hogy megörökítsék a dal felvételének legizgalmasabb pillanatait. Az új dal mellett a Kacaj és a The Pontiac a Yettel legfrissebb reklámfilmjében is szerepet kapott, ezzel is támogatva a két bandát az ismertséghez vezető úton.

A Yettel Stage-ről

A Yettel 2022 nyarán három, a legkülönbözőbb stílusterületekről érkező elismert hazai előadót – Majka, a Margaret Island és a Punnany Massif – kért fel, hogy karoljanak fel egy-egy feltörekvő együttest. A Yettel Stage zenei platform célja ezzel az volt, hogy országos ismertséghez segítse a tehetséges előadókat a telekommunikáció, a megbízható mobilhálózat és a rutinos zenei alkotók tapasztalata által. A platform egy különleges koncertsorozattal indult, majd a feltörekvő zenekarok – a Kacaj, Perrin és a The Pontiac – folyamatos kommunikációs támogatást, többek között videóklipet is kaptak a kezdeményezés keretében, hogy minél szélesebb közönséghez jussanak el. A programot októberben egy több órás ingyenes 5G koncert koronázta meg a budapesti Szabadság téren, amelyen az összes előadó egy színpadon lépett fel.