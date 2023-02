A farsangi időszak mindig a vízkereszt napjával (január 6. indul), és a a húsvét előtti 40 napos nagyböjt első napjával (hamvazószerda) záródik. Az idén ez a nap február 22., tehát addig lehet vígan mulatozni, nagykanállal enni.

Lássunk néhány régi népszokást, milyen események színesítették ezeket az egyébként egyhangú, hideg, sötét napokat.

Kövércsütörtökön (a farsangi időszak utolsó csütörtökén) nagykanállal ették a kocsonyát, a káposztás disznóhúst, a kolbászt, a pogácsát és természetesen a zsírban sült farsangi fánkot. A hagyományos, kelt tésztából készült fánk neve sokfelé pampuska volt, a forgácsfánké pedig herőce.

Az ország egyes részein szokás volt az első fánkot eltenni, megszárítani, aztán porrá törve gyógyszerként használni, ha a jószágnak valami orvosságra volt szüksége.

Fekete tyúkot vágtak, hogy ne betegedjenek meg a baromfik.

A farsangi lakomák maradékát csonkacsütörtökön, azaz a hamvazószerdát követő napon ették meg. („Inkább a has fakaggyon, mincsen az a kicsi étel megmaraggyon!” – vélték akkoriban.)

Sok helyen járták a fiatalok a falut, farsangi jókívánságaikért adományokat: tojást, szalonnát, fánkot kaptak. Volt, ahol a fiúgyerekek, volt, ahol a kicsi vagy az eladó lányok. Sok helyen jelmezt, maszkot viseltek a falujárók, öreg cigányasszonynak, katonának, ördögnek öltöztek be.

Farsang idején rendezték meg a nagy táncmulatságokat is, ahol találkozhattak az eladó lányok a legényekkel, ez volt a párválasztás hagyományos helye és időszaka.

Ilyenkor vetették el a mákot, hogy ne legyen férges. Megveregették a gyümölcsfákat, hogy jó legyen a termés.