A Nagyboldogasszony Iskolaközpont farsangi koncertjén az intézmény ötven alsós növendéke mutatta be hangszeres tudását az iskola zsúfolásig megtelt ebédlőjében. A jelmezbe öltözött fiatalok furulyán, fuvolán, trombitán, zongorán és marimbán is remekeltek. Bemutathatták, milyen színes palettán mozog a hangszerválasztás az iskolában.

A másfél órás vidám koncerten az ismert zenei darabok mellett az iskola Harmónikum kórusa is nagy sikerrel mutatkozott be a nagyérdemű előtt, az énekesek szintén az alkalomhoz illő öltözetben és a farsanghoz kapcsolódó dalokkal szórakoztatták a közönséget.

A zenés esten fellépő fiatalokat Bogáthy Gábor, Biczó Gábor, Dömötörfi Zsuzsanna, Gál Keve Bánk, Istántsuly Júlia, Kalocsainé Pintér Mónika, Nagyné Halla Judit, Rozina-Góbor Brigitta, Szabó Péter, és Szász Csaba zenetanárok készítették fel.