A településen többen is maskarát húztak. Volt aki malacnak és légycsapónak öltözött, a legtöbben azonban légy ruhát vettek fel. A farsangolók a helyi művelődési háztól indultak el. Végigjárták az őszödi utcákat, majd visszatértek az indulási helyszínre. Útjukat a szalmával kibélelt, régi ruhákba bújtatott kiszebáb is végigkísérte, amelyet sokak örömére a zenés felvonulás végén elégettek. A hagyományteremtő eseményen gyerekek és felnőttek is egyaránt részt vettek.