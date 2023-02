– A galéria fő missziója, hogy a somogyi alkotóknak bemutatkozási lehetőséget biztosítson – hangsúlyozta Lőrincz Sándor galériavezető. – A közönség időnként viszont a közeli térségekben élő művészek munkáit is megismerheti.

Portré és tájkép is látható a kiállításon, az alkotásokon érzések, hangulatok, átélt élmények és vágyak is megelevenednek. Biszák László szekszárdi festőművész első alkalommal állított ki Kaposváron, s az utóbbi két év festményterméséből válogatott. – A közvetlen környezet is rengeteg ötletet, motivációt ad a munkában, az alkotás fantasztikus érzéssel tölti el – osztotta meg gondolatait az alkotói folyamatról a nyitóünnepségen Biszák László.

A nők lélektana és személyiségük alakulása foglalkoztatja Komjáti Anettet. Elgondolkodtató portréi arra is rávilágítanak, hogy egy-egy nő milyen lelki terhet cipelhet magával, s milyen lehet a sorsa. A tárlatot március másodikáig kereshetik fel a látogatók.