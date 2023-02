Helyi idő szerint ma este debütál Bányai Miklós karaktere az FBI: International című sorozatban az amerikai CBS csatornán. A krimisorozat második évadában tűnik fel a magyar színész, aki Erdős Benedek hadnagy bőrébe bújva igyekszik felgöngyölíteni egy bűntényt.

A sármos színész elárulta, karaktere közelebbi kapcsolatban kerül a főszereplővel. - Lesz egy szerelmi szál is kettőnk között, mondta Bányai Miklós. Az FBI: International az Esküdt ellenségeket is jegyző Emmy-díjas Dick Wolf legújabb munkája, amelynek egy jelentős részét Magyarországon forgatták. Miklós is Budapesten forgatta azt a három epizódot, amiben látható lesz, habár magát a szerepet egy los angelesi castingon kapta meg. - Korábban még nem volt hasonló munkám, de gyakorlatilag, aki Hollywoodban színészként dolgozik, annak elengedhetetlen a krimisorozatban való szereplés, mesélte a színész.

Az epizód hivatalos ismeretője szerint az FB elitalakulata egy amerikai ügyvéd halálát vizsgálja Budapesten, akit autóba rejtett bomba ölt meg. Amint az ügyben egyre mélyebbre ássák magukat az ügynökök Kellett különleges ügynök egyre közelebbi kapcsolatba kerül Erdős hadnaggyal.

Bányai Miklós több hazai produkcióban így szerepelt a Bátrak földje sorozatban, de az Egynyári kalandban, a Korhatáros szerelemben is feltűnt, ahogyan többek között a Nyitva és Hab című mozikban is láthattuk a vásznon. Több külföldi sorozatban is szerepelt már, így mások mellett a Dracula, és a Smaragdváros című tv-s alkotásokban is visszaköszönt a képernyőkről az egykori kaposvári színészhallgató.

Elárulta legközelebb a TV2-őn futó Hazatalálszban láthatjuk viszont, de még idén bemutatják a Free Money című észt-amerikai mozit, amiben Miklós a főszereplő Maximillion bőrébe bújik.