A rendezvényre természetesen a karneváli hangulatot is megteremtették a szervezők. A műsort Hajas Béla igazgató úr konferálta, aki ebből az alkalomból stílusosan doktor bácsinak öltözött, hogy az esetleges lámpaláz okozta feszültségeket a helyszínen kezelje. Szerencsére komolyabb beavatkozásra azért nem volt szükség. A zenei darabok között számos ismert dallam is felcsendült a hazai és a külföldi előadóktól a vonós, valamint fúvós hangszerek közreműködésével, de a zongora is ugyanúgy népszerű zeneszerszám a gyermekek körében. A nézők pedig vastapssal jutalmazták az előadókat, miközben kiderült, hogy például Harry Potter furulyán, vagy Michael Jackson éppenséggel zongorán is tud játszani. Természetesen a több hangszeres előadóból álló kamarazenék is felcsendültek, amelyek hatásos zenei élményt nyújtottak a hallgatóságnak. A fellépő ifjú növendékek a hangverseny végén oklevelet is kaptak a „Hajas doktor úrtól”, valamint süteményekkel és tortákkal honorálták muzsikájukat.