Somogy vármegye közgyűlésének alelnöke elmondta: tizenhét általános- és huszonnégy középiskolai csapat vett részt a megmérettetésen, akik az izgalmas feladatok megoldása eredményeképpen rengeteg új információval ismerkedhettek meg. Az egyik feladat esszéírás volt, ahol arra kellett válaszolni a fiataloknak, hogy mit jelent számukra a Somogyi Érték. Kiváló dolgozatok születtek, volt aki részletesen etalonszerűen leírta, hogy mit is jelent a mai kor embereinek a Somogyi Érték. Voltak, akik az identitás érzését fejtették ki egyedi módon, de voltak akik emlékek, fiókokba-lelkünkbe beírt fényképek formájában mutatták be, mások érzékszervi úton közelítették meg mit is jelent számukra. Többen üzenetet küldtek a jelennek és főleg a jövőnek. Voltak olyan dolgozatok, amelyekkel képzeletbeli körutazásra hívták az érdeklődőket, de megjelent olyan is, aki más vidékről ide származva írta le, hogy mit is jelent somogyinak lenni. Többen szerencsésnek tartják magukat, hogy itt élnek. Számos esszé a Somogyi Értéken belül a helyi értékekre világított rá, melyek által még inkább felerősödnek a megyei értékek.

A legtöbben arról is beszámoltak, hogy a mai világban a fiatalokat az online térben lehet leginkább megtalálni, de örültek, hogy találkoztak ezzel a vetélkedővel és megismerkedtek azokkal az értékekkel, amelyek körülvesznek bennünket, megérte a kalandozás. Volt egy kedves fiatal, aki a rövid dolgozatát azzal zárta, hogy ha két embert megérint a Somogyi Értékek ismerete, akkor már megérte az erőfeszítést. Hasznos gondolatokkal, tapasztalatokkal zárult az első forduló, melynek hamarosan folytatása is lesz. A középdöntő március 23-án 9 órakor kezdődik Mesztegnyőn a kultúrházban. Két kategóriában versenyeznek majd, s tíz általános iskolai és tizenöt középiskolai csapat méri össze tudását. A feladatok között elméleti és gyakorlati kihívásokat kell majd teljesíteni.

A sikerhez elengedhetetlen, hogy mindenki tanulmányozza a somogyiertekek.hu honlapon szereplő információkat, képeket beleértve az értékek leírása végén szereplő dőlt betűs, látszólag nem fontos adatokat. Ezt a tudást érdemes lesz kiegészíteni Mesztegnyő történetével, nevezetességeivel. Aki eljutott a faluház-látogatásra, előnyt élvez, ha figyelte az ott elhangzó beszámolót. Aki nem tudott részt venni, az is pótolhatja az internet segítségével. Minden felsorolt információra, ismeretre szükség lesz a sikeres továbbjutáshoz! A középdöntő során a feladatok teljesítéséhez mobiltelefont, internetes segítséget nem lehet használni, pontlevonással fogja a zsűri szankcionálni az ilyen módon történő puskázást, súlyos esetben pedig kizárással! Hét feladat várja majd a csapatokat, melyekből egyet előre kell teljesíteni!

Február 28-ig e-mailben várnak a szervezők egy, a választott értékről készített, az értéket bemutató Powerpoint- (PPT) bemutatót vagy egy legfeljebb 1 perces, bármilyen eszközzel (akár saját mobiltelefon is megfelelő) rögzített saját készítésű videót! Ezeket az alkotásokat a zsűri előzetesen értékelni fogja, a legjobbakat – ha az idő engedi – bemutatják a középdöntőn. A középdöntőről 6-6 csapat jut a döntőbe, ahol értékes nyereményekért megy majd a versengés április 20-án a Somogy Vármegyei Önkormányzatnál.

