A szorosadi baráti társaság is kitett magáért. Hirt Gyula és Grill János érdeklődésünkre elmondták, szüleiktől, nagyszüleiktől örökölt recept alapján készítettek el minden ételt. A csapat számára nagyon fontos a hagyomány, ezért nem akartak eltérni a régi ízektől. A somogydöröcskeiek asztalánál is folyamatosan készültek az ételek. Mindenkinek megvolt a feladata. Az ízesítésre, az alapanyag összedolgozásra és a töltésre is jutott ember. Pongráczné Szinek Angéla Somogydöröcske polgármestere úgy fogalmazott, azért szeretnek járni a fesztiválra, mert amellett, hogy építik a saját közösségüket, tapasztalatot is cserélhetnek más települések vezetőivel.

Ez is az egyik célja a törökkoppányi rendezvénynek. Varga György a település polgármestere kiemelte, fontos hogy a környékbeli falvakkal jó kapcsolatot ápoljanak, és minél többeknek megmutassák a régi szokásokat. Az idei évtől egy új helyszínen, a nemrég elkészült termelői piacon zajlott az esemény. – Vidékfejlesztési pályázatból és saját forrásból sikerült megépítenünk a piacot – hangsúlyozta Varga György. – Korábban is volt árusítási lehetőség a faluban, de ott nem voltak ilyen jó körülmények. Itt fedett épület, vizesblokk, parkoló várja a látogatókat. Az árusok több száz négyzetméternyi területen kínálhatják termékeiket – tette hozzá Törökkoppány polgármestere.