— Látható volt, ahogy a covid kezd eltűnni az életünkből és szabadon lehetett külföldre utazni, így a magyarok is nagyobb számban éltek ezzel a lehetőséggel. Így a 2019-es bázisévhez közelítettek az idei adatok. A 2020-as és 2021-es nyár extrém vendégszámokat produkált, hiszen nem lehetett külföldre utazni. De úgy gondolom, hogy kezd helyreállni a piac ilyen szempontból is.

— Lehet, hogy a nyári fürdőszezonban többen mentek külföldre, de az ősztől tavaszi tartó időszakban pedig ugyanúgy tovább erősödött a belföldi forgalom. – Mónika szerinte ebben nagy szerepet játszik a Szép Kártya is. — Látható az, hogy az embereknél több pénz van, tehát többet tudnak szabadidős célra költeni. Én pozitívan tekintek a jövőre. Most itt van az energiaválság, a háborús helyzet, de amint a karácsonyi kereskedelmi és kiskereskedelmi adatok is megmutatták az emberek egyelőre nem akarják lejjebb adni az igényeiket. Meg van bennük az igény a kikapcsolódásra és az utazásra. S amíg meg tudják teremteni ennek a fedezetét, addig ez komoly visszaesést nem fog eredményezni a belföldi turizmusban.

— 2023-ra azt irányoztuk elő, hogy a jelen gazdasági helyzetre való tekintettel még szorosabban együttműködünk az önkormányzatokkal és a tagjainkkal. Négy önkormányzat is benn van az egyesületünkben. Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget és Ábrahámhegy. — sorolja a településeket Tasner Mónika.

— Még jobban törekszünk arra, hogy közösen gondolkodjunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk megvalósítani a közös céljainkat, fontos, hogy még többet tudjunk beszélni egymással.

— Sok mindenben szeretnénk nekik segítséget nyújtani. Jelen helyzetben például nagyon fontos téma, hogy hogyan kell szálláshelyek estében a megfelelő árat meghatározni. Sokféle szempontot kell figyelembe venni: az energiaárak növekednek, az emberek jövedelme nem minden esetben tudja ezt követni. Hogyan lehet, szabad megjeleníteni a szálláshely áraiban ezeket a folyamatokat. — A Tourinform iroda próbál segítséget nyújtani ebben is a szálláshelyeiknek, hogy se túl alacsonyra, se túl magasra ne lőjék be az áraikat. — Arra is törekszünk, hogy a térségünk kínálatát minél jobban megtudjuk jeleníteni a vendégek felé. Folyamatosan kérjük a tagjainkat és az önkormányzatokat, hogy küldjék a programjaikat, hogy nálunk minden egy helyen megtalálható legyen.