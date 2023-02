A teátrum földszintjén a tavaly szintén százötvenedik születésnapját ünneplő kaposvári vasút relikviái fogadják a látogatókat. Az idén hetvennégy éves Somogy Táncegyüttes szennai, kalotaszegi és Csongrád-Csanád vármegyei viseletekkel és fotókkal mutatkozik be. Ugyanitt állították ki Kaposvár sportéletének kiemelkedő eredményeit, köztük Borhi Zsombor alpolgármester 1994-ben, Mexikóban szerzett világbajnoki aranyérmét, amelyet kajak egyesben ötszáz méteren vívott ki magának.

A kupákkal szemben Bors István szobrászművész és Honty Márta iparművész alkotásai kísérik a látogatót az emeletre, ahol a Kaposváron jelen lévő történelmi egyházak állították ki emlékeiket, templomrajzokat. A kórház történetével is megismerkedhetünk az ünnepi tárlaton, beleolvashatunk Szigethy Gyula János kézzel írt, egykori útinaplójába. Fésűs Éva írónő kalamárisát és írógépét, valamint egy Takáts Gyula által az írónőnek dedikált kötetet is bemutatnak.

– Ez az egyik kedvencem a kiállítási tárgyak között – mutatta Szalay Lilla, a Csiky Gergely Kulturális Központ és Nonprofit Kft. közművelődési igazgatója. – Ez a kötet a bizonyíték, hogy a kaposvári alkotók személyesen tartották egymással a kapcsolatot és nem elbújva alkottak otthonukban. Takáts Gyula karakteres szemüvege is most itt látható a színházban, ahogy Kaposvár város 1873-ból származó pecsétje is – mutatta. Egy külön teremben kaptak helyet azok az ikonikus épületek, amelyek többsége áll ugyan, de az évtizedek során sokat változtak.

– Nagyon nagy kutatómunka áll egy-egy fotó mögött. Ezt a Szivárvány Kultúrpalotáról készült képet például kinagyították, hogy kiderüljön, melyik évben fotózták. Leolvashatóvá vált, hogy Az elhagyott férj című filmet játszották. Nagy Zoltán helytörténészünk utánanézett, hogy 1963 májusában történt – árulta el a kulisszatitkokat Szalay Lilla, aki a színháztörténeti összeállításra is felhívta a figyelmet, amely a Csiky nagy korszakairól ad képet az utókornak. A tárlat február 22-ig tekinthető meg hétfőtől szerdáig.