Az idei vármegyei horgászbálra a beugró 2022-ben 8000 forint volt, 2023-ban 11 ezer forint. Szabó János, a horgász egyesületek vármegyei szövetségének elnöke a rendezvény fővédnöke elmondta: Somogy minden részéből várnak vendégeket.

– Az idén kevesebb a bál, mint amennyi az utóbbi időszakban volt – mondta Járfás Rózsa, az egyik kaposvári étterem és panzió vezetője, majd hozzátette: alapvetően két fajta összejövetelt szerveznek: az alapítványin kívül céges rendezvényeket tartanak a farsangi idényben. – A bálozók januártól március végéig havonta általában két hétvégét foglalnak le nálunk – mondta –, a tavalyinál nagyjából 30 százalékkal csökkent a programok száma. S ezzel együtt a létszám is, korábban gyakran előfordult, hogy 80, 100, sőt akár 120 vendég érezhette jól magát egy estén, manapság alkalmanként 60-70-en térnek be. Alapanyagár-növekedés, munkabér-emelkedés, s duplájára nőtt rezsi: az étteremvezető szerint ez alapvetően behatárolja a vendéglátók helyzetét. Van olyan alapélelmiszer, melynek az ára rövid időn belül csaknem száz százalékkal ugrott meg, így számottevően többet fizetnek a burgonyáért, s amíg egy fél kiló porcukor 2022-ben nagyjából 160 forint volt, most 429 forintba kerül. Hangsúlyozta: a minőségi szolgáltatás és a kedvező ár-érték arány biztosítása ebben az időszakban különösen fontos a szakmában. A Hotel Dorottyában a pénteki Valentin-napi bálba a beugró 9900 forint volt, a hajnalig tartó élő zenés, táncos programra a belépőjegyek 95 százalékát csütörtökig már eladták. Kaposváron március 4-én svábbált tartanak, a szervezők telt házat várnak, eddig nagyjából 170-en érdeklődtek a rendezvény iránt. Utoljára három éve rendeztek ilyen bált, a koronavírus-járvány miatti kétéves kihagyás után idén újból megrendezik.

Néhány fodrászatban tavaly óta nagyjából 20 százalékkal drágultak a frizurák. Bogdán Krisztina, az egyik szépségszalon vezetője azt mondta: egy alkalmi frizura 5–10 ezer forint. Egy alkalmi smink pedig 6–8 ezer forint, a lányok-asszonyok körében kedvelt a föld-, és a natúr szín.

Civil szervezetek, közösségek is szerveznek összejövetelt, s ez alól a polgárőrök sem kivételek. Poór Gyula, a vármegyei polgárőrszövetség elnöke azt mondta: a balatonszentgyörgyi egyesületük pótszilvesztert szervezett, melyen csaknem 100-an vettek részt. A balatonszárszóiak március 18-án tartják a hagyományos, immár 10. polgárőrbált. A csapatok a bevételt működési költségekre fordíthatják, így van, ahol üzemanyagot vásárolnak vagy ebből fizetik a műszaki vizsgát esetleg a kötelező felelősségbiztosítást.