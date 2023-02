A kilenc éve alapított egyesület ma már 55 tagja elkötelezett az egész éves balatoni szezon, a minőségi vendéglátás, turisztikai szolgáltatás mellett. Az új tagok között 2023-ban nemcsak gasztronómia szolgáltatók és vendéglátóhelyek, rendezvényhelyszínek, hanem turisztikai látnivaló, kerékpáros szolgáltatás, kutyás strand és piknikkert is megjelentek.— A hajózás, a levendula, a tó körüli kerékpározás, a kutyás nyaralás a balatoni életérzés része, az új tagok tevékenysége szorosan kapcsolódik a Balatoni Kör filozófiájához. Tagjaink számára a gasztronómia mellett az egészséges életmód, a mozgás, a balatoni látnivalók is fontosak, többségünk kutyabarát helyszín, így külön öröm, hogy új tagjaink színesítik szolgáltatásaink körét. Ilyen szellemiséggel és egyedi kínálattal bíró civil szerveződés nem jelenik meg a turisztikai szektorban máshol az országban. A kiváló helyi alapanyagokra épülő gasztrokultúrán túl továbbra is alapvető érték, hogy a vendégeinknek egymást ajánljuk, közös rendezvényeket szervezünk, közös kiadványt készítünk, minőségi élményt adunk a főszezonon kívüli időszakban is — mondta Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke.

Új tagjaik:

Burgyán Péter — BalatonBike Tour

Fehér Péter — Balaton Gin (Somló Spirit)

Gáthy Gergely — Arács programhajó

Mészáros Zoltán — Oliva Hotel és Étterem

Molnár Júlia Dóra — Csendes Dűlő Szőlőbirtok

Szabadics Zoltán — Kányaváry Borbirtok

Szabó Lajos — Kőröshegyi Levendulás

Sziládi-Kovács Hajnalka — Kutyás Park Piknikkert és Strand, Klassz Kultbisztró

Török Tímea — Völgyhíd Konyha & Rét

Vass Ákos — Pajti Kávézó