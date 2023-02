A kisfilmek a cég történelmének főbb korszakait – a 19. századot, a szocializmus időszakát és a jelenkort – mutatják be. Megismerhetjük a Dreher Sörgyárak történelmét, és benne azokat a nőket, akik a sördinasztia alapításától, a hőskortól kezdve a huszadik század viszontagságain át egészen napjainkig fontos szerepet játszanak a Dreher életében.

A Dreher Söripari Emléktár művészeti tanácsadója, Dr. Török Róbert közreműködésével készült filmek a nők szerepét és az elhivatott munkájuknak köszönhető eredményeket helyezik középpontba. Szerepelnek bennük a Dreher-dinasztia női tagjai, akik több generáción keresztül vettek részt a családi cégből világszerte ismertté vált gyár életében, a női dolgozók, akik a második világháború utáni helyreállítási időszaktól kezdve egyre nagyobb arányban vállaltak munkát az államosított sörgyárban, és a napjainkban a Dreher Sörgyárakban dolgozó több száz női kolléga, akik szintén tovább írják a dreheri történelmet a 21. században.

A nemzetközi nőnap a sokszínűséget és a befogadó kultúrát elkötelezetten támogató Dreher Sörgyárak életében is kiemelt alkalom. A Dreher a kisfilmekkel köszönetet is mond minden női kollégájának, akik a vállalat közel 170 éves történelme során részt vettek a dreheri örökség építésében és a hagyományok ápolásában, és akiknek a jelenléte és munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a sörgyár és a magyar söripar is.

A Dreher és a nők

A Dreher Sörgyárak történetének kezdetén már fontos szerep jutott a nőknek: az alapító Franz Anton Dreher 1820-as halála után felesége, Catharina Widter Hartl átvette a vállalkozás teljes irányítását. Gondoskodott akkor tízéves fiuk, Antal neveltetéséről, aki kitanulta a sörfőzés tudományát, és aki később kifejlesztette a sörtípust, amit ma vienna lagerként ismerünk. Id. Dreher Antal ezzel érdemelte ki a megtisztelő „Sörkirály” címet. Az ekkortájt zajló innovációkban a „Sörkirály” testvére, Dreher Klára és az ő lánya, Aich Róza is aktívan részt vett: többek között nevükhöz köthető, hogy a sört az 1870-es évektől a ma ismert palackokban vihetjük haza.

Két generációval később ifj. Dreher Antal legnagyobb fia, Dreher Jenő irányította a sörgyárat. Felesége, Haggenmacher Berta Lujza a hazai gabona-, maláta- és söriparban volt érdekelt, így az 1920-as években jelentős szerepe volt a családi cég bővülésében, világhírűvé válásában, és abban is, hogy a cég és a sörmárkák túlélték a 20. század későbbi válságait.

A második világháború utáni időszak az újjáépítésről szólt. A lassan újraéledő termeléssel együtt a sör népszerűsége is látványosan nőtt, de a Dreher család vállalkozását a negyvenes években államosították.

A háború utáni társadalmi változásokkal egyre gyakoribbá vált a nők munkavállalása egész Európában. Nem volt ez másképp Magyarországon és az immár állami sörgyárban sem. A nők a legváltozatosabb feladatokból is kivették a részüket: palackoztak, országszerte vezették a targoncákat és sörszállító teherautókat. A technológia fejlődésével a fizikai munkafolyamatok egy részét átvették a gépek, a sörgyár női dolgozói pedig egyre több területen érvényesülhettek az irodai munkától kezdve a laboratóriumi feladatokig.

„A Dreher Sörgyáraknál büszkék vagyunk a közel 170 éves múltunkra, a dreheri örökségre: vállalatunk a helyi közösségekre építve, az alkalmazkodás stratégiáját szem előtt tartva, generációkon átívelően adta tovább a sörgyártás hagyományát és ez a mai napig áthatja a működésünket. Mindebben fontos szerepe volt a nőknek. A Dreher Sörgyáraknál ma a munkatársak közel fele nő: a sörfőzéstől kezdve a fejtésen, logisztikán, értékesítésen, stratégiai és támogató területeken át több száz női kolléga munkája, ötlete és elkötelezettsége járul hozzá az igazi sörélmény megteremtéséhez. A tudás a Dreher Sörgyáraknál sokszor generációról generációra öröklődik, akár női ágon. A tradíció, a szakma szeretete és az innováció pedig hozzájárul a sörszakma folyamatos fejlődéséhez” – mondta Kreiter Éva, a Dreher Sörgyárak HR igazgatója.

A hölgyek nőnap alkalmából március 8-án ingyenesen látogathatják a Dreher Sörmúzeumot, így mélyebben is megismerhetik a dreheri történelmet és örökséget.

