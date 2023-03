Molnár Szilvia különleges stílusban fest, elsősorban saját lelki világát mutatja meg az ecsettel. Tizenkét évvel ezelőtt költözött a somogyi Bánya festői környezetébe.

– Sokáig Budapesten éltem, közgazdász vagyok, ám úgy érzem, mindig is közel állt hozzám az alkotás, a művészet – mondta. – Egy üzlettársamnak galériája volt, gyakran gyönyörködtem az alkotásokban. Ugyanakkor mindig érdekeltek a lelki folyamatok is. Számomra a keresztény vallás meghatározó. A jézusi üzenetek nagy hatással vannak rám. Szerintem minden szellemi út egy. Ehhez kapcsolódik nálam a festészet, ami nekem terápia – mondta Szilvia, aki maga is tart másoknak terápiás foglalkozásokat. Szomatodrámával foglalkozik. Ez egy játékos, kreatív önismereti módszer, drámapedagógián alapul. Szerinte kétféle ember létezik. Az egyik a külvilágból, az őt ért környezeti hatásokból merítkezik, a másik befelé figyel, a belső világára. Maga is e szerint alkot.

– Szerintem az alkotás folyamata a befelé figyeléssel indul – mondta. – Az óvodás korosztálynak megy ez legjobban, hiszen a gyerekeknél még nyitva van a kapu, amelyik önmagukhoz vezeti őket, vagyis a jobb agyféltekés működés a hangsúlyos. Jól megy nekik az elmélyülés, vagy ahogy én hívom: a „bebambulás”. A rajzaikon egyértelműen látható a küldetésük. Ha ezt tápláljuk a gyerekeknél, felnőttként megtalálják helyüket, küldetésüket az életben.

Szilvia is megtalálta. Ősztől óvodapedagógiát hallgat, hogy még inkább elmélyülhessen a gyermekek világában. Úgy érzi, tanulmányai segítségével majd a felnőtteket is könnyebben ráébreszti arra, hogy bátran merítkezzenek belső világukból, ha megtalálták.

Molnár Szilvia kilenc éve tanul festeni a kaposvári Kossuth Utcai Rajszakkörben. Alkotásai között gyakoriak a természeti képek, de találunk mély mondanivalóval bíró, spirituális erejű alkotásokat is. Fontosnak tartja, hogy az alkotáshoz legyen egy úgynevezett mágikus gondolkodás. Szerinte ezt a mondavilágunk és a magyar népmesék szépen megalapozzák a gyerekeknél is.