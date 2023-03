Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Kaposvár

A Fő utca 2. szám alatt található patinás épületben jelenleg a Rippl-Rónai Ödön kiállítás és a látványraktár látogatható. Mindkettőt szabadon, jegy megváltása nélkül kereshetik fel a kultúrára éhes látogatók március 15-én nyitvatartási időben, 9 órától.

Kunffy Lajos Emlékház - Somogytúr

Az emlékház márciustól pénteken, szombaton és vasárnap tart nyitva, azonban előzetes bejelentkezés alapján akár március 15-én is ingyenesen megtekinthető a festő egykori kúriája, ahol a falakon az itt készült festmények is megtekinthetőek.

Az előzetes bejelentkezés részleteiről ide kattintva tájékozódhatsz!

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Szenna

Egész napos programokkal várják a betérőket a szennai skanzenben március 15-én. Az ingyenesen igénybevehető programon kézműves foglalkozásokon kokárdát és csákót, valamint pártát is készíthetnek a gyerekek, de fiúknak falovacska készítés is lesz. A látogatók a helyszínen megkóstolhatják a kossuth kiflit is. A néprajzi múzeum 9-től 17 óráig várja a látogatókat.