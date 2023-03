Két estén át olyan polgármestereket és művelődésszervezőket hívtak meg a fellépésükre, akikkel még nem találkoztak a fennállásuk alatt. A vasárnapi teltházas előadásra bárki jegyet vehetett.

– Szeretnénk minden évben egy tavaszköszöntő gálaműsorral kedveskedni a közönségünknek. A jelenleg műsoron lévő előadásinkból válogattunk részleteket. Különlegességnek számít, hogy most azok a fiatal tanodásaink is fellépnek, akik még sosem szerepeltek az előadásokban, egészen a négy éves korosztálytól. Egy külön blokkot állítottunk össze nekik a Dzsungel könyvéből – mondta Szabolcsi János, a Roxínház vezetője. Az esten felcsendültek még a Hair, az Anconai szerelmesek slágerei, valamint operett részleteket és kuplékat is hallhatott a közönség.