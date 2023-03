– A Nárciszünnep a kaposvári kulturális élet tavaszi kezdetét jelzi – mondta Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója keddi sajtótájékoztatóján a Rippl-Rónai Villában – Elindulnak azok a kültéri programok, amelyekre a kaposváriak, a környékbeliek és az idelátogatók hozzászoktak. Tartalmas évad áll előttünk, különösen várjuk ezt a programot, hiszen egy hosszabb szünet után kezdődik el.

A rendezvény 10-18 óráig tart. A program alatt kisvonat közlekedik a Rippl-Rónai Múzeum Fő utcai épülete és Rippl-Rónai Villa és látogatóközpont között, az első járat tízkor indul. Megy a vonat, muzsikál a kereke címmel a Hangoló Zenés Gyermekszínház előadása 11 órakor kezdődik, a Somogy Zenekar műsora 13 órakor következik, 14.30-tól a Barackmag Együttes lép fel, az érdeklődők délután négytől tekinthetik meg Lovász Márta divatbemutatóját, a Z-Generáció koncertje ötkor kezdődik.

A parkban számos kísérőrendezvény közül választhatnak a látogatók, a bormustrán kívül lesz könyvbemutató, s élményfestés és palacsintakóstoló is kiegészíti a programot. A gyerekekre is gondoltak: az agyagozás és vesszőfonás mellett nemezkészítés is várja őket. Ábrahám Levente hangsúlyozta: remélhetően szombaton jó idő lesz, sok kaposvári és turistával jön majd el, s mindenki egy élményekben gazdag napot tölthet el a nárcisz fesztiválon.

Az is elhangzott: a múzeumok és a kiállítóhelyek április elsején, illetve harmadikán nyitnak.