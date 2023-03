A ma már nyugdíjas, egykori óvónőnek a várdai alkotótáborokhoz való kötődésének köszönhetően állandó kiállítása van papírmunkáiból a településen.

Virágok, állatok, használati tárgyak, babák, és ezeken kívül minden más. Kicsi és nagy tárgyak, a legkisebb alkotóeleme is papír. – Mindig hangsúlyozom, hogy a szívszerelem nem eladó, mert az megfizethetetlen lenne, amennyit dolgozom rajtuk, így leginkább ajándékba készülnek azoknak, akik megérdemlik – mondta Ácsné Dóczi Éva.

Több mint negyvenéves szerelem ez, nagyszüleitől tanulta meg a papírcsákó és a sótartó hajtogatást. De aztán a csákón túl próbálkozott mással is az óvodások örömére, az ünnepkörökhöz illően feldíszítette a csoportszobát, és a kicsiket is tanítgatta az origami alapjaira.

Ácsné Dóczi Éva néhány éves gyakorlás után 1984 óta tagja lett a Magyar Origami Szövetségnek is, amely rengeteg tapasztalattal segítette hobbijában, ahogy a szakfolyóiratok is, amelyeket szívesen böngészett.

Fotós: Turbéki Bernadett

– Ma már az interneten is könnyen érthető mintákra lehet bukkanni. Egykor fénymásoltuk a leírásokat, vagy nagy origamis rendezvényeken megtanultuk a mesterektől, és egymástól. Nagyon sok technikát kipróbáltam a hajtogatáson belül. Az egyik érdekes technika az „ezer papíros technika”, vagy egyszerűbben „origami legó”. Temérdek apró elemet hajtogatunk hozzá, amelyek tökéletesen összeillenek. „Akármit” is építhetünk belőlük, csupán a fantázia szab határt, hogy mivé állítjuk össze az apró paneleket. Például a várdai címert hatezer darabból alkottam meg a így – mondta a nyugdíjas pedagógus. Nála minden, még a vetőmagtároló is a maga hajtogatott sima fénymásolópapírból készül. Sokféle színben lehet kapni, ezért nincs szüksége a drága origamipapírra. Szakosodott a hajtogatás műfaján belül. Inkább a papírszobrászat az, ami megfogta. Szeretettel készít virágokat, de amit igazán magáénak érez, az a babakészítés. Különböző témában és méretben hajtogat papírszoborrá babákat vagy legendás alakokat.

Másik szívszerelme a brazil hímzés. Még kézbe venni is megtiszteltetés azokat a templomi kendőket, amelyeket az utóbbi időben hímzett a szentbalázsi templomba.