A háromfai születésű alkotó Csurgón és Nagyatádon tanult, a Somogyi Néplapnál is dolgozott 1961-ben, majd Sávolyon tanítóskodott. Később Sopronban telepedett le, de csengő-bongó rímű verseiben ott is a felnevelő Rinya-parti tájat kereste, mondta róla Szemes Péter kaposvári irodalomtörténész. A megemlékezésen posztumusz, egyfajta késői tiszteletadással mutatták be az Őszi madár című utolsó kötetét, melynek anyagát még a költő válogatta, de Németh István Péter és Hegedüs György fotográfus rendezte kiadó alá. A műfordítóként is jeleskedő Kerék Imre hamvaitól szombaton búcsúznak el barátai és tisztelői a tatai temetőben. A könyvtári beszélgetésen Szemes Péter kitért arra, hogy a fogyatkozik a nagy somogyi irodalmárok idős nemzedéke, a középgeneráció pedig nem túl erős, így a távozók életművéről emiatt sem szabad megfeledkezni.