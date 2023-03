Örömmel közölte, hogy több új fiatal taggal is gyarapodott az egyesület. A beszámolón elmondta, hogy tovább bővült a kegyeleti és a karitatív munkájuk. Jól sikerültek a rendezvényeik a covid ellenére. Külföldi kapcsolataik is erősödtek. Több koszorúzásra hívták őket a horvát és a szlovén veteránok. A vármegye több helyiségébe tudtak adományokat eljuttatni. Ormai István polgármester is elismerően szólt az egyesület munkájáról. Fontosnak tartja az emlékek megőrzését, melyben példamutató a harckocsizók tevékenysége. Megköszönte a városi rendezvényeken történt aktív közreműködést. Kérte, hogy minél több alkalommal egyenruhában vegyenek részt, emlékeztetve a katonavárosra a megjelenteket.

A pénzügyi helyzetet értékelve Hortobágyi Ferenc elmondta, igyekeznek megbirkózni a nehézségekkel. Szeretnének továbbra is megrendezni hagyományos programjaikat.

Megtisztelte jelenlétével a közgyűlést Hafuzi Avnija tiszteletbeli albán konzul, Béke nagykövet is. Valamint elköszönt Horváth Jenő őrnagy, aki a toborzó iroda részéről segítette az egyesület munkáját. Sajnos, ő is rákerült a ”járadékos listára”, ezért már nem tudja hivatalosan támogatni az egyesületet. Fekete Attila egy harckocsi makettel köszönte meg eddigi munkáját.

A közgyűlés végén több mint tízen aláírták belépési nyilatkozatukat a Magyar Tartalékosok Szövetségébe”.