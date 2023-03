Szekeres Levente első lett a Kosáry Domokos Történelemversenyen. A kaposvári Munkácsy-gimnázium hetedik osztályos tanulójának kedvenc korszakát tárgyalta a háromfordulós vetélkedő.

A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték a Kosáry Domokos Történelemverseny döntőjét. Az egyik legrangosabb országos versenynek tartott vetélkedőre csaknem 1800 diák jelentkezett az országból. Levente korcsoportjában huszonketten jutottak a döntőbe. – Az ELTE gimnáziumából is jöttek hatan. Mivel professzorok tanítják őket, ezért nagyon örültem, amikor sikerült megelőznöm őket is – mondta Szekeres Levente. Hétéves kora óta rajong a történelemért.

– Az 1920–1945 közötti magyar történelem érdekel leginkább. A korszakról szóló dokumentumfilmeket már hét­évesen is szívesen néztem. Sokat olvasok róla, nagy segítséget nyújtanak hozzá Wass Albert könyvei, amelyek az író szemével, olvasmányosan mutatják be a korszakot. Kedvencem tőle az Adjátok vissza a hegyeimet! című könyv – mondta Levente, aki családfakutatással is foglalkozik. Felmenői között voltak katonatisztek és történészek, már csak emiatt is vonzó számára ez a korszak.

– Ebből az időszakból csaknem 600 fotó maradt fenn a családunkban, köztük a dédnagyapám naplója is, ami nagyon érdekes a számomra. Érdekel a haditechnika is, van egy „replika” fegyvergyűjteményem, amelynek legkülönlegesebb darabja egy idén 106 éves, hatástalanított lőfegyver. Légpuskával magam is megtanultam lőni, ami, úgy érzem, jól megy – mesélte a hetedikes fiú, akinek „szópárbajra” is ki kellett állnia.

– A Nemzeti Múzeumban kaptunk feladatokat: a vitrinek között kellett megtalálni a feltett kérdésekre a válaszokat. Igyekeztem őket saját magam megválaszolni, aztán leellenőriztem. Volt kvíz is, de a legérdekesebb a vita volt. A kor történelmi alakjait kellett megszemélyesítenünk. Vitapartnerem IV. Károly, én magam Horthy Miklós bőrébe bújtam. Szerencsésnek mondhatom magam, mert vitapartnerem is nagyon jól érvelt, és ez segített engem is. Aki nem tud ilyen helyzetben megszólalni, mert leblokkol, azzal vitázni sem lehet. A vitakészségen kívül pontozták a stílust és a nyelvhasználatot is, – sorolta a kritériumokat Levente, aki még el sem hitte, hogy ő lett az első helyezett élete első történelemversenyén. A fiatalembernek komoly tervei vannak: nemzetbiztonsági és védelempolitikai szakember szeretne lenni.

Leventét Kovács Zsoltné, a diák történelemtanára készítette fel a versenyre, ahol a szintén munkácsys Tálos Csongor a tizedik évfolyamon 15. helyezést ért el, tanára Lieb Marianna volt.