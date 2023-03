Ehhez a jótékonysági kezdeményezéshez a marcali hívek is csatlakoztak, akik helyben (plébánia-, Boldog Gizella-, és a gombai templomban) egy héten keresztül gyűjtötték össze az adományokat. Végül a Marcali Karitász Csoport önkéntes aktivistái Sávoly Andrea vezető és Tóth Péter helyettes-vezető irányításával a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban készítették el azt az 50 csomagot, amelyek alapvető tartós élelmiszereket (pl. olajat, száraztésztát, kristálycukrot, lisztet, rizst és különféle konzerveket, édességet stb.) tartalmaznak. Tóth Péter elmondta, hogy a gyűjtés során mintegy 400 kg súlyú adomány jött össze, amikből 8-9 kg-os csomagokat készítettek, és külön figyeltek arra, hogy kiknek is szánják azokat. Így például az egyedülálló vagy hajléktalan férfiak részére – akik esetleg nem tudnak főzni – inkább a különféle készételek és a konzervek voltak túlsúlyban. Míg a családosok számára a sütés-főzéshez jól használható tészták, étolaj, rizs, liszt kapott főbb szerepet, természetesen a gyermekekre gondolva: a különféle édességek mellett, azért teákat is tettek a csomagokba. Az adományokat – Galambos Ferenc mesztegnyői plébános vasárnapi szentmiséje után – adták át azoknak a városban élő idős, beteg, nehéz szociális helyzetű családoknak, akik el tudtak jönni a plébániatemplomba. Azoknak szint, akik mozgásukban korlátozottak, nekik az önkéntes aktivisták, vagy a szomszédjaik szállították házhoz. Ezen kívül 16 csomagot pedig a Marcali GAMESZ közmunkásnőinek juttatták el, hogy a húsvéti ünnepek az ő számukra is elviselhetőbb, könnyebb, emlékezetesebb legyen.