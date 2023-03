A kék ég tükröződik a tükrös padlón, és a tizenhat damillal szőtt ajtó különleges labirintusba vezet. Huszonöt négyzetméteres alapzatra készült el a látványtervező szakos hallgatók installációja. – Keményen gyúrtuk egymást, és körülbelül féléves munkánk gyümölcse az installáció, amelyet Szegeden gyártattunk le, és hétfőn érkezett meg Kaposvárra – mondta Molnár Zsuzsanna díszlet-, jelmeztervező mester­oktató.



Hozzátette: négyévente szervezik meg a Prágai Quadriennálét, és minden évben egy szó, egy fogalom köré építik a nemzetközi tárlatot. A diákszekció jelszava idén a különleges alkalom, tér, helyzet. – Járja az emberiség a különleges útját a meglepetésekkel teli világban, a mi labirintusunkban nincs egy konkrét cél, amiért megyünk, hanem egy furcsa térformában barangolunk, amely pörög, és várjuk a találkozást a nyíló, damillal szőtt ajtók között – emelte ki Molnár Zsuzsanna. – A hazai szakmai zsűri döntése alapján a mi installációnk mutatkozhat be Prágában – mondta el a mesterpedagógus.

Elmondta azt is: az installáció június 8–18-a között mutatkozik be Prágában. – Idén húszéves a látványtervező szak Kaposváron, s szeretnénk, ha minél több hallgató ellátogathatna a prágai nemzetközi kiállításra, mert nagyon sokat tanulhatnának ott – tette hozzá a díszlet-, jelmeztervező mesteroktató.

Fotós: Heredi Gyozo

Ahány szín, annyi kapu az installáción

A kaposvári mesteroktató azt is elmondta: a Madách-évfordulót és Az ember tragédiája tizenöt színét tizenöt kapu szimbolizálja és egy ajtó a jövőképet jeleníti meg. Az installációban elhelyezett négy sarokban monitorokon mutatkozik be a Országos Színháztörténeti Múzeum, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a MATE Kaposvári Campusának Rippl-Rónai Művészeti Intézete. Négy oszlopra kamerákat helyeznek el, s a hallgatók munkái további két másik monitoron is láthatóak. A napokban minden kaput damillal szőnek be. – Egy mátrixos tér jön létre a vízszintes, horizontális, függőleges és diagonális szövéssel. Háromszáz tekercs ötvenméteres damilt rendeltünk, reméljük, elég lesz – mondta Molnár Zsuzsanna.