Olyan perspektívából nyújt látványt, amelyet talán bárki észre vehetett volna, de a pillanat megörökítése már a tapasztalt természetfotósra maradt. Selley Miklós negyven éve fotóz, az esetek többségében gondosan megtervezi a fényképeket.

– Figyelem az élőlények párzási, etetési időszakát, és az időjárást tekintetében is az állatok viselkedését – mutatott körbe fotóin a fotóművész, akinek célja, hogy a természet általa felfedezett titkait másokkal is megossza. Leginkább a Balatontól délre kapja lencsevégre a természet csodáit, mint azt az öt milliméteres fészkes ugrópókot, amelyet igazán közelről mutat meg az érdeklődőknek. Öt éve kezdett rovarokat is megörökíteni, amelyeknek arcát szereti leginkább lencse végre kapni. 3-5 ezer képet készít évente, de azok olyanok, hogy akár diákon is megállnák a helyüket – hangzott el a tárlat megnyitóján. A március 30-ig megtekinthető kiállítást Bene János nyitotta meg.