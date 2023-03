Háromszázhúszezer könyv közül választhatnak a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárba látogatók, s évről évre más-más slágerkönyveket keresnek. A közelmúltban elkészítették a kölcsönzések adatbázisa alapján, hogy mely könyvek a legnépszerűbbek a hölgyek, illetve a férfiak körében.

– Lee Child: A pók hálójában című könyve volt a legnépszerűbb a férfiak körében, ezt követte Rojik Tamás: Árulás és Urbánszki László: A megérkezés című alkotása – mondta el Horváth Péter könyvtáros. Hozzátette: a Top ötös lista ötödik helyére felkerült a somogyi származású Leslie L. Lawrence: A vadász című könyve is. A nők körében Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám című könyve végzett az első helyen, de népszerű volt Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek című kötete is.

Horváth Péter megjegyezte: CD-ket kevésbé, DVD-ket inkább keresik olvasóik. – Több mint kétszáz folyóirat közül választhatnak a hozzánk betérők, fellendült az újságkölcsönzés, egyre több napilapot és magazint, újságot keresnek – emelte ki Horváth Péter. Megjegyezte: folyamatosan bővül társasjátékkészletük is, amelyből pár száz forintért bárki kölcsönözhet. Újra reneszánszukat élik a diafilmek is.

Több családbarát intézkedést vezettek be a közelmúltban a könyvtárban. – Tavaly októberben döntöttünk úgy, hogy az első szintre költöztetjük a gyermekkönyvtárat, kialakítottunk egy tinisarkot a felnőtt- és gyermekrészleg között és egy pelenkázóhelyet is létrehoztunk – mondta el korábban Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója. Hozzátette: naponta legalább hatvan gyermek megfordul náluk és szívesen töltenek itt el több órát is.

Előtérbe kerültek a magyar kortárs és külföldi szerzők

– A legutolsó országos felmérésben nem azt kérdeztük, hogy ki a kedvenc íród, hanem arra voltunk kíváncsiak, melyik az a könyv, szerző, aki nagy hatással volt rád – mondta el Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. – Egészen más válaszokat kaptunk, Jókai Mór kikerült az első tíz legnépszerűbb közül, ugyanakkor előtérbe kerültek magyar kortárs és külföldi szerzők. A fiatalok körében a sorozatok, a külföldi írók népszerűek, a legkisebbek a magyar szerzők könyveit keresik. Gombos Péter elmondta azt is, januártól indítottak honlapjukon egy sorozatot, ahol tagjaik ajánlanak általuk olvasott könyveket. Szerepel köztük Kun Árpád: A takarító férfi, David Wilkerson: Kés és kereszt vagy Janikovszky Éva: Naplóm című könyve is.