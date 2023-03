A z Országos Diákszínjátszó Egyesület Csurgón tartotta meg az országos verseny előtti utolsó regionális diákszínjátszó-találkozót. Ákli Krisztián drámatanár, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, az Oberon Társulat vezetője arról beszélt lapunknak: jó látni, hogy a diákszínjátszás a mai napig vonzó a fiatalok számára, sőt egyre nagyobb az érdeklődés, amit a jelentkezők egyre magasabb száma is bizonyít. A digitális világ sem tudta visszaszorítani ezt a műfajt, amelynek lényege a személyesség és a jelenlét.

A csurgói Történelmi Parkban és a szomszédos Fehér Ló Vendéglő pincéjében tartották meg az előadásokat, melyeket két ismert rendező – Perényi Balázs és Zuti Krisztián – értékelt. Ákli Krisztián azt is elmondta: várhatóan júniusban lesz egy országos találkozó, melyre a zsűri javaslatai alapján hívják majd meg az előadó csoportokat.



Széthulló családok, szeretetnyelv a színpadon

A barcsi Széchenyi-gimnázium diákjai a középiskolások egy napját mutatták be, a veszprémiek pedig egy széthulló családról készítettek színpadi esettanulmányt, amelyért vastapsot kaptak. Megismerhettük, hogy mi kerül a kamasz naplójába, és azt is megtudhattuk: mit gondolnak a fiatalok a magyarságról. Szó volt szeretetnyelvekről és gyűlöletnyelvekről, agresszióról és figyelemhiányról mondták el gondolataikat a színpad eszközeivel és a maguk módján. Hornok Máté drámatanár harmadik éve foglalkozik a barcsi gimnázium diákszínjátszóival. Elmondta: heti egy alkalommal utazik hozzájuk Pécsről, de így is jól látható a fejlődésük. Egy másik csoportja tavaly különdíjas lett az országos szemlén.