A napokban látott napvilágot a Takáts Gyula könyvtár toplistája. Ebben sorolják fel azokat a műveket, melyeket az olvasók a legtöbbet kölcsönöztek az elmúlt egy évben. Maga a lista nem hozza a klasszikus értékrendek mellett kardoskodók elvárásait, ugyanakkor számos elgondolkodtató tényre hívja fel figyelmünket.

Merthogy szeretjük azt gondolni, hogy a világirodalom klasszikusai töretlen népszerűségnek örvendenek. Miközben már csak a lassan átalakuló iskolarendszer erőlteti ifjainkra megismerésüket. A könyvtárak polcairól egyre ritkábban kerülnek már le a homéroszi kalandok, és Werther sosem volt szerelméért is mind kevesebben aggódnak. Sopánkodhatunk persze azon, hogy nagyjaink eltűnnek az olvasatlanság homályában, de ne tegyük, mert már maga a toplista léte is reményt adhat. Hiszen az ma már szinte elfogadott, hogy senki nem olvas, könyvet meg pláne nem. A digitalizált világ csilliónyi ingere lassúvá és unalmassá teszi a könyvek történetei alapján, az agyunk által képzett világban való elmerülést. Hiszen időegység alatt a világhálóról több, színesebb információhoz juthatunk, amin még gondolkodni sem kell. Csak fogyasztani vég nélkül.

Ezért a könyvtár toplistája, legyen rajta bármilyen mű is, jó dolog. Hiszen azt jelzi, hogy vannak még emberek, akik könyvtárba járnak. Akik olvasnak, mert igényük van arra, hogy elképzeljenek egy világot, részesei legyenek egy fantasztikus történetnek. Talán hamarosan újra feltaláljuk az olvasást: először olvassunk sokat, bármit, aztán majd úgyis olvasunk sokat, jót.



