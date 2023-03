Szummer Márta Adelmann Gusztáv, Kurucz Miklós és Kertész Sándor Székely Bertalan-díjas festőművészen kívül sokat tanult Takács Zoltántól, Ország Lászlótól és Madarászt Tibortól is. Egyik kedvenc témája a természet, de szívesen fest portrét is, eddig négy saját kiállításán mutatta meg munkáit a nagyérdemű számára, s emellett több csoportos tárlaton is bemutatkozott már, s két festőtársával egy horvátországi rendezvényen is részt vett.