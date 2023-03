A Nemzeti Művelődési Intézet Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200. évfordulójára emlékezve hirdetett alkotói pályázatot A Szakkör – „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” elnevezésű programban részt vevő közösségek számára.

– Pályázni bármilyen szakkörön készített alkotással lehetett, amelyet nemzeti imánk, a Himnusz inspirált – mondta el Lovász Henrietta, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Vármegyei Igazgatóságának vezetője, kiemelve a gálosfai és a balatonföldvári szakkörvezetők tevékenységét, akiknek a pályázatra készült munkáiból március 15-én nyílik kiállítás az intézet lakiteleki székházában.

A gálosfai szakkörösök Szabó Bernadett vezetésével egy dobozt készítettek mézeskalácsból, amelybe úgynevezett szövegpaneleket helyeztek el, erre írták rá a Himnusz utolsó versszakát cukormázzal. – Egy hétig dolgoztunk a pályázatra beadott munkán hét társammal együtt – mondta el a szakkör vezetője. – Mindenki azt a folyamatot készítette, ami számára a legjobban megy. Én például az írókázást választottam, mert ebben van a legnagyobb gyakorlatom. A csoport célja, hogy olyan dolgokat készítsünk, amelyek hasznosak is lehetnek. Így jött a doboz ötlete, amelyet a könyvtárban helyezünk majd el, hogy a látogatók azt kézbe is vehessék.

A másik díjazott alkotás a balatonföldvári Pappné Molnár Veronika vezetésével készült el, egy magyar címerrel díszített mézeskalácsot sütöttek, amelynek aprólékos és részletgazdag kidolgozását a szakkör vezetője készítette el.

– Nálunk is nagyon ügyes kezű szakkörösök dolgoznak húsz héten keresztül, akikkel advent idején az önkormányzat ablakaiba készítettünk el négy különböző térbeli mézeskalács kompozíciót. Március 15-én a nemzeti ünnepünk alkalmából a témához kapcsolódó formákat alkotunk – tette hozzá a szakkör helyi vezetője.

Komlósdról Jávorka Márta alkotását is kiállították Lakiteleken. Kölcsey Ferenc portréját festette mézeskalács alapra.

Lovász Henrietta elmondta, hogy a pályázatra a kézműves alkotások a Kárpát-medencében alkotó közösségektől érkeztek, határon innenről és túlról is. A 15 kézművesszak­ágból szinte minden technika képviseltette magát.

Csipkeverők és makramézók is pályáztak a felhívás után

– A legtöbb alkotás a mézeskalács-készítés és a gyöngyfűzés technikáival készült – tette hozzá Lovász Henrietta. De érkezett csuhéból, gyöngyből és papírfonás-technikával készült pályamű is, sőt a csipkeverők, a makramézók és a quillingesek is alkottak. A legjobbnak ítélt alkotások szakkörszervezőinek jutalma, hogy 2023-ban a közművelődési intézménytípusuknak megfelelő maximális szakkörszámon felül is indíthatnak egy-egy választható szakkört, amihez a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az alapanyagot és az eszközöket.



A magyar címer is felkerült a mézeskalácsra