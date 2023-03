A filmek többségét a fesztiválszereplések után most először láthatja a szélesebb közönség. METUSCOPE néven online filmszemlét hív életre a Budapesti Metropolitan Egyetem, ahol március 3-12. között bárki ingyen tekintheti meg a hallgatók legjobb filmes alkotásait. Az izgalmas, elgondolkodtató és szórakoztató animációs és rövidfilmek között nemzetközi díjnyertes alkotásokat is láthatunk, amelyek sikerrel szerepeltek többek közt a cannes-i filmfesztiválon, a Mediawave-en, az Euroshortson, a krakkói és a szarajevói filmfesztiválon, a miskolci Cinefesten, a Verzió emberi jogi filmfesztiválon, illetve a Friss Hús és a BUSHO rövidfilmfesztiválokon. Az Ahogy eddig című alkotásban az azóta elhunyt Venczel Verát egyik utolsó filmszereplében csodálhatjuk meg. A filmekben több ismert színész – többek közt Borbély Alexandra, Jordán Adél, Pindroch Csaba és Hegyi Barbara – is szerepet kapott.

Az izgalmas és húsbavágóan aktuális filmek műfaji és tematikus értelemben is rendkívül sokrétű alkotások a krimitől a sci-fin és a vígjátékon keresztül a drámáig. Láthatunk animációs dokumentumfilmet a nyolcvanas évektől kezdve taxizó Forgó Bettiről (Betti), súlyos titkokkal terhelt kamaszszerelmi történetet a Ceausescu utáni Erdélyből (Tabula rasa), izgalmas krimit a lakótelepet megszálló sötét erőkkel szembenálló kislányról (A telep) és sci-fi-drámát a zenét betiltó hatalommal szembenálló harmonikásról (Frekvencia). Megnézhetjük a Gryllus Dorka főszereplésével készült, többszörös díjnyertes Agapét a tizenéves filmőrült és negyvenes nő valószínűtlen viszonyáról, az apa-fiú kapcsolatot próbára tévő cipekedés történetét (Figyelj már oda!), amelyben Lovas Rozi mellett Bán János és fia, Bán Bálint játszik, és megfilmesített Tar Sándor-novellát két hajléktalanról (Medence).

A filmek megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit ezen a linken lehet megtenni. A válogatás megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.