Április 30. a magyar film napja, amelyet 2018 óta ünneplünk. Ehhez kapcsolódóan több filmszínház különleges kínálattal készül a következő napokban. Így tesz a nemrégiben a Szivárvány Kultúrpalotába visszaköltözött Artmozi is Kaposváron, ahol április 27-én és 28-án is magyar filmeket mutatnak be.

Április 27-én, csütörtökön 17 órától a Háromezer számozott darab című alkotást vetítik. Ugyanezen a napon 19 órától pedig a Hat hét című film kerül műsorra, amely a rangos szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában debütált.

Április 28-án az év egyik legsikeresebb közönségfilmje a Hadik című történelmi filmmel várják a mozilátogatókat.



Indul a tavaszi évad a Szivárványban

Április 28-áig értékesítik a Szivárvány Filmklub bérleteit a tavaszi évadra. A programban olyan alkotások szerepelnek mint a Fabelman család, a Sziget szellemei, a Till-Igazságot a fimanka, a Tár, és A bálna. A filmklubban az alkotásokat eredeti nyelven vetítik magyar felirattal.