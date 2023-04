Az esemény teljes bevételét mobil betegőrző monitorok, mentéstechnikai eszközök vásárlására fordítják. Ezekkel a monitorokkal a helyszínen és a mentőautóban tudnak a mentősök testhőmérsékletet, szívritmust, pulzust, vérnyomást mérni, valamint a véroxigén szintet folyamatos figyelni. A belépő és tombola jegyek mellett többen utaltak is támogatást a mentőknek. Így összesen 3,5 millió forint gyűlt össze a kaposvári mentők első jótékonysági bálján. Szerkesztőségünkbe eljutatott közleményükben is írják, hogy ebből az összegből három eszközt is fognak tudni vásárolni.

Nagy öröm számunkra látni ezt az összefogást, olyannyira, hogy az előreláthatóan a 2 db beszerezni kívánt monitor helyett, 3-at fogunk tudni vásárolni! 🤩

Hálával és köszönettel gondol vissza a tegnapi estére a Kaposvári Mentőállomás Bajtársi közössége!

Közleményükben a támogatókat is megnevezték:

Kiemelt támogatóink:

