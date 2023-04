A szennai Zselic Művészeti Iskola Csiperke és Dönöge csoportja a Süssünk, süssünk valamit című koreográfiát mutatta be Budapesten, szombaton a somogyi közönség előtt is újra előadták.

– Az ország legjobb 14 koreográfiája jutott be, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hiszen a Felvidékről, Vajdaságból is jelölhetők a koreográfiák. Ugyanolyan élő népművészet a néptánc is, mint a hímzés, vagy akármelyik más művészet. Az, hogy egy koreográfus egy táncanyagot hogyan dolgoz fel, az a saját térlátása. A színpad ugyanaz, vannak hangsúlyosabb helyek, különböződolgokat olyan helyrte kell helyezni a színpadon, hogy a néző értse, hogy mi, miért van ott. Ha ezt egy koreográfus az adott témában jól alkalmazza az adott táncegyüttesre, akkor soha nem képződhet két egyforma koreográfia. Vannak különböző térformák, de mindig más az üzenetük – mondta Horváth Tibor, a Zselic Művészeti Iskola táncpedagógusa.

– A jó koreográfia titka relatív. Az, hogy milyen koreográfiává formálódik egy tánc, mindig attól függ, ki milyenre szabja és ezt követően már csak ízlés dolga. Ahogy a gyerekek eltáncolják, nekem az volt inkább beszédes. Őket motiválja, hogy egy országos antológiára felkerülnek, hiszen ez önmagában is egy díj, ami előreviszi őket – mondta Turi Endre, miközben az Eszbukong csoport tagjainak viseletét ellenőrizte fellépés előtt.

A rendezvény kezdetén Merczel István rendhagyó módon arra kérte a közönséget, hogy vegyék elő mobiltelefonjaikat, és tekintsenek be a Rippl Rónai Múzeum digitális értéktárába, ahol digitális változatban megtalálható az Együd gyűjtemény két légköbméternyi irattengerének minden lapja, amelyet negyven év után dolgoztak fel. A résztvevők egy perces néma csönddel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Szabados Péterről, az első szabadon választott kaposvári polgármesterről, aki Somogy közművelődési szakembereként sokat tett a néptráncért.

A gálaműsoron fellépők a térség legtávolabbi pontjairól érkeztek a Balaton partról több csoport képviseltette magát.

– Lengyeltótiból jöttünk, egy kalotaszegi koreográfiát hoztunk, amelyet a legjobb tudásunknak megfelelően szeretnénk bemutatni, bár a kalotaszegit nagyon nehéz tökéletesen eltáncolni – mosolygott Miklián Richárd, aki hetente egyszer gyakorol néptánccsoportjával.

– Idén nemcsak néptánc, hanem népzenei csoportok is bekerültek a válogatásba a Hajlik a Meggyfa legjobb népzenészei és ifjúsági korú népdalénekesei is bemutatkoznak – mondta Merczel István a Somogy Megyei Néptánc Szövetség elnöke. A gálaműsoron először lépett fel egy frissen alakult mezőcsokonyai csoport, akik magyar cigánytáncot mutattak be.