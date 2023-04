Mindig örömmel jön Kaposvárra a régi barátok, ismerősök, iskolatársak, és sporttársak közé, mert igazán köztük érzi magát otthon, hangsúlyozta a kitüntetett.

– A Százak tanácsa működik, a Bethlen Gábor-díjjal is sok kötelezettségem volt és a Balaton Akadémia is teszi a dolgát – felelte érdeklődésünkre. – Jól van ez így, hiszen „Non recuso laborem”, vagyis nem vonakodom a munkától. A legfontosabb most a nyugalom és a béke. Az ország életéről szólva nem mondhatjuk, hogy elnyomó idegenek miatt vagyunk jók vagy rosszak, amit teszünk, mi magunk vagyunk érte a felelősek.

Szijártó István hozzátette: a világ sorsa azért nem reménytelen, mert nem a hitetleneken múlik, hanem azokon, akik javítani akarnak rajta. Mindenki annyit ér, amennyi a szeretete, idézte a latin mondást. A kitüntetettnek a Mondj te is egy verset Egyesület tagjai költeményekkel kedveskedtek Baranyi Lia vezetésével, aki igyekszik arra ösztönözni a polgári casino tagságát, hogy minél több verset mondjanak. A jövő héten Molnár F. Tamás mellkassebész tart előadást Rippl-Rónairól, majd Kéki Zoltán nyugalmazott főjegyzővel beszélgetnek.