A klub tagsága között kilencéves és kilencven pluszos alkotó egyaránt akad, és a legújabb tárlaton összesen 28-an mutatták be a legjobb képeiket. Somoskövi Gábor drónfotóval állt elő, Tóth Gyula egy olasz hegyláncot kapott lencsevégre, míg Mészáros Balázs egy épületrészletet örökített meg. A változatosság mozgatja a kaposvári fotósokat, hiszen azt állítják, hogy bármilyen térben és időben lehet kompozíciót készíteni, nagy műgonddal.

Ünnep a kiállítás, mondta a megnyitón Szita Károly polgármester, hiszen ez egy helyi alkotóközösség nagy napja, ugyanakkor az új helyszínt is ünneplik, hiszen a Pro Urbe-díjas fotóklub a Polgárok Házában kapott új helyet. A többfunkciós épület működésében az energiaárak emelkedése miatt a télen kényszerszünet állt be, de most újra megnyitotta a kapuit, és erősít a helyi közösséget.