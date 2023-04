– Szeretnénk olyan közösségi teret létrehozni, amelyben egy előadás erejéig leültethetjük a közönséget, és akár táncházat is tarthatunk – mondták a házigazdák, akik szeretnének a település életéhez is hozzá tenni, és Somogyon túl is értéket képviseljenek. Nem a profit, hanem a közösség iránti vágy mozgatja őket. A művészetet és a kultúrát helyezték előtérbe.

– Megfogott bennünket a táj szépsége, a helyi motívumok, amelyek azt kívánták, hogy alkotótábort rendezzünk. A mostani a nulladik – mondta Ziegler Németh Ferenc, aki a tábor motorja. Izsákból érkezett alkotni. A festőművészek úgy érzik, a közös munka inspirálóan hat rájuk: egy egészséges versenyszellemnek köszönhetően hamarabb készülnek a festmények. Olaj, akvarell, és kréta is a technikák között szerepel, amelyekkel a műalkotások születnek.

– Most hozott anyagból dolgozom, az akvarell technikával ismerkedem. Nekem ez most olyan, mint egy továbbképzés. Minden kép egy tanulmány a számomra – mondta Suhajda Zoltán, aki Szerencsről jött a táborba.

– Jártam már itt, Gálosfa egy ékszerdoboz. Eddig mindig én mentem az ország legtávolabbi pontjaira, de most én jöttem legközelebbről – nevetett Kalas András, babócsai festőművész, miközben egy újabb festményt alkotott. A festőművészek első nap körbe járták a települést, hogy a jellegzetes helyeket lefényképezzék. A fotók alapján festik vászonra a hely szépségeit. Az alkotások később galériákban vagy tervezett közös kiállításon szerepelnek majd.

A Családokért és Közösségekért Alapítvány szívügye a helyi védelem alatt álló, úgynevezett „tornácos” ház. A település egyik legrégebbi épületébe első látásra beleszerettek. Eredeti állapotába kívánják visszaállítani, amíg megmenthető a népművészeti értéket képviselő épület. Tájházat álmodtak belőle. A megvalósításához és a további fejlesztésekhez pályázatokat szeretnének bevonni.