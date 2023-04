A Marcali stúdióban készült közismert dal ezúttal az énekesként, színészként, valamint rendezőként, és producerként is elhíresült Madonna egyik népszerű alkotása. A többszörös Grammy-, és Golden Globe-díjas előadó egyik legismertebb slágere, az 1987-ben kiadásra került „La Isla Bonita” címmel jelent meg, ami a latin, és a spanyol zenei stílust és kultúrát követi, valamint ötvözi. A dal kiválasztásáról Budai Róbert a következőket nyilatkozta: „A dal kivételes hangzása és hangulata mindig is magával ragadt, és mostanra már nagy motivációt adott nekem a szaxofonos kivitelezésre is.

Erről a dalról, ezt megelőzően, már sok hangszeres feldolgozást is áthallgattam a világ több országának szaxofonosaitól, és végül az általuk is képviselt kivitellel, és zenei hangzással, de az én egyéni elgondolásaim szerint „gyúrtam össze” az alkotást.” A végeredmény ismét felkerült a világ legnagyobb zenei videó megosztó oldalára, ahol a marcali előadó saját hangszeres változata hozzáférhető bárki számára; a számot már eddig is sokan megtekintettek, és meghallgattak: